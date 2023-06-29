ياسر رشاد - القاهرة - ينوي مسئولو نادي برشلونة الإسباني إجراء عملية إحلال وتجديد بصفوف الفريق الكتالوني خلال سوق الانتقالات الصيفية 2023 للتدعيم الفترة المقبلة.

برشلونة يدرس سيناريوهات الاستفادة من ملف المعارين:

يدرس برشلونة الاستفادة من لاعبيه المعارين الموسم الماضي بطرق عدة، الأولى فنية بالاستمرار مع الفريق، والثانية عبر الإعارة والثالثة للبيع، للتخلص من رواتبهم أو تحقيق عائد مالي من بيعهم.

يعاني برشلونة من أزمة مالية سببها زيادة أجور اللاعبين، مما يجعل إدارة برشلونة التفكيرالكامل فى الفترة الحالية لتخفيف الرواتب بما يقدر حوالى 200 مليون يورو.

نشر جوندوجان رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسالة مؤثرة لجماهير مانشستر سيتي بعد رحيله عن الفريق قائلًا : "بعد 7 سنوات ينتهي وقت رائع، لقد جعلتني أدرك كل أحلامي، سأحملك في قلبي إلى الأبد. مرة واحدة زرقاء، دائمًا الأزرق! شكرًا لك".

صفقة جوندوجان لصفوف برشلونة:

أعلن نادي برشلونة عبر حسابة الرسمي عن التعاقد مع جوهرة مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط خلال فترة الميركاتو الصيفي حتي موسم 2026.

نشر الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيان صحفي بخصوص التعاقد مع إيلكاي جوندوجان قائلًا: "مرحبًا إلكاي، جوندوجان برشلوني حتى 30 يونيو 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. قيمة الشرط الجزائي 400 مليون يورو".

صرَّح جوندوجان عبر الموقع الرسمي لفريق برشلونة عقب إتمام التعاقد الرسمي مع الفريق الكتالوني قائلا: "سعيدٌ جدًّا بالتوقيع لبرشلونة ومتحمس لبدء هذه المغامرة الجديدة والانضمام لهذا النادي الرائع، نلتقي قريباً!".

يرغب برشلونة خلال الوقت الحالي في الميركاتو الصيفي تدعيم صفوف الفريق بأعلي صفقات يحتاج لها لتشافي خلال الفترة الميركاتو الصيفي".

موعد تقديم جوندوجان لوسائل الإعلام:

أضاف برشلونة في البيان الرسمي الصادر عنه اليوم: “أنه سيتم تقديم جوندوجان بشكل رسمي في مؤتمر لوسائل الإعلام على ملعب الكامب نو” .

كان جوندوجات قد اجتاز الفحص الطبي يوم الأربعاء الماضي في ألمانيا، وذلك قبل توقع عقود انضمامه للفريق الكتالوني.

ونجح جوندوجان قائد مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية التاريخية مع فريق السماوي، وذلك بتتويجه بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

في سياق متصل يواصل برشلونة في الوقت الحالي، بحثه عن التعاقد مع لاعب وسط ملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تأكد رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن برشلونة تواصل مع فولهام الإنجليزي خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينها خلال الميركاتو الصيفي الحالي.