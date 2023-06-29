وائل رياض : عبور الفراعنة محطة مالى خطوة نحو الحلم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن فوز الفراعنة علي المنتخب المالي بهدف أمس فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يعد خطوة نحو تحقيق حلم التأهل لاوليمبياد باريس ٢٠٢٤ .

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و أعرب وائل رياض عن سعادته بالإنتصار خصوصاً بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في مباراته الأفتتاحية أمام النيچر والتي إنتهت بالتعادل السلبي ، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الإنتصارات و بذل أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري .

و جاء فوز مصر على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد .

و يشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

و تضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.

و يستعد منتخب مصر الأولمبي تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لخوض المواجهة الأخيرة بالمجموعة الثانية أمام منتخب الجابون، بتصفيات أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبى والجابون المقبلة والقناة الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأولمبى مع الجابون يوم السبت المقبل الموافق 1 يوليو، فى الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، فى ختام دور المجموعات لكأس أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبى ضد الجابون فى كأس أمم أفريقيا

مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام الجابون ستنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وشهد أمس الأربعاء، إٌقامة مباراتي مصر ضد مالي والنيجر أمام الجابون في المجموعة الثانية، وتمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق فوزًا هامًا علي نظيره مالي بهدف نظيف، ليحقق فوزه الأول في المجموعة، بعد تعادله في الجولة الأولي أمام النيجر.

كما فاز منتخب النيجر علي نظيره الجابون لفشل الأخير في تحقيق أي فوز حتي الأن بالبطولة.

نظام بطولة أمم أفريقيا للشباب

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى فى مدينة طنجا فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرباط، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو الساعة السادسة بتوقيت الرباط والثامنة بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

تضم القائمة 23 لاعبا هم: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد، محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد ،حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي ، محمد سمير، إبراهيم عادل، محمود صابر ،عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد، محمد شحاتة، محمود جهاد ،علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.

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