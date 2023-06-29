9 لاعبين يفتقدهم الأهلي في مواجهة البنك الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، مع نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

غيابات الأهلي أمام البنك

يفتقد الأهلي العديد من اللاعبين في لقءا البنك الأهلي الليلة، سواء للإصابة أو للمشاركة مع المنتخب الأولمبي ببطولة أمم أفريقيا للشباب أو لأسباب فنية، ويصل عدد اللاعبين إلي 9 كالتالي:

الثنائي حمدي فتحي وحسين الشحات للراحة بسبب ضغط المباريات حيث يرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن ضغط المباريات قد يؤثر على اللاعبين بالسلب.

وتقرر أيضًا غياب كلًا من محمود متولي وعمرو السولية للإصابة، ومصطفي مخلوف وشادي حسين وسافيو وكريم الدبيس وأيمن أشرف لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت أبو ظبي، الثامنة والنصف بتوقيت السودان.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الحاصلة على حقوق بث بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

محمد الحنفي حكماً لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

أسندت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة مهمة إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي إلى الحكم محمد الحنفي حكماً للساحة ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال ومحمد فاروق كمساعدين وجلال أحمد الحكم الرابع.

كما يضم طاقم التحكيم كلا من سيد شعبان وشهاب راشد على تقنية الفار.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي اليوم :

من المنتظر أن يدفع كولر باللاعبين الأساسين في مباراة اليوم ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول.

الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود كهربا

تاريخ مواجهات الأهلي والبنك

منذ صعود البنك الأهلي لدوري الأضواء، التقى الفريقان من قبل في فى 6 لقاءات، حقق النادي الأهلي الفوز في مباراتين فيما تعادل الفريقين في 4 لقاءات ، سجل الاهلى 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

وكانت أول مباراة بين الأهلى والبنك انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى الدورى فيما انتهى أخر لقاء جمع الفريقين بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد شريف فى الدور الاول لدوري هذا الموسم.