شكرا لقرائتكم خبر عن كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى والبنك بالدورى المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: ماهو موقف الاهلى والبنك فى جدول الدوري ؟

ج: يتربع الاهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا ، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل البنك الاهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 37 هدف.

س: ماذا فعل الاهلى والبنك فى أخر ظهور بالدوري ؟

ج: حقق الاهلى فوزاً على حرس الحدود بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالدوري ، فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور.

س: ماذا يحتاج الاهلى لحسم بطولة الدوري ؟

ج: يحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة. وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط حال فوزه على البنك الاهلى وفيوتشر والاتحاد السكندري والاسماعيلى.

س: ماذا قدم كولر مع الاهلى قبل مواجهة البنك ؟

ج: خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.