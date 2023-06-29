مصر فى المستوى الأول وتتجنب اللعب مع الكبار بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يونيو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

نشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم جدول التصنيف الجديد الذى شهد تقدم المنتخب الوطنى للمركز 34 عالميًا، بعد أن كان فى المركز الـ35 فى تصنيف أبريل الماضى، وجاء المنتخب الوطني الخامس افريقيا .

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق على إقامة تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم في 12 يوليو القادم.

وسيتم تقسيم المنتخبات الأفريقية الـ54 على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات يتأهل الأول بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم التي تقام لأول مرة بمشاركة 54 منتخبًا.

فيما تتم التصفية بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، ليصعد فريق واحد ينافس على مقعد عبر ملحق التصفيات النهائي بين القارات.

مصر في التصنيف الأول

أكد تصنيف شهر يونيو الصادر من فيفا على وجود مصر في التصنيف الأول إذ جاء الفراعنة في المركز الخامس بين منتخبات القارة السمراء.

وجاء التصنيف الأول يضم منتخبات:

المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار.

وسيتجنب المنتخب المصري اللعب مع أي من منتخبات التصنيف الأول في المجموعة ذاتها، على أن تضعه القراعة مع 5 منتخبات من تصنيفات أقل.