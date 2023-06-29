شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض : عبور الفراعنة محطة مالى خطوة نحو حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن فوز الفراعنة علي المنتخب المالي بهدف أمس فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يعد خطوة نحو تحقيق حلم التأهل لاوليمبياد باريس 2024 .

و أعرب وائل رياض عن سعادته بالإنتصار خصوصاً بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في مباراته الأفتتاحية أمام النيچر والتي إنتهت بالتعادل السلبي ، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الإنتصارات وبذل أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري .

وجاء فوز مصر على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث