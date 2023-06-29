شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض : عبور الفراعنة محطة مالى خطوة نحو حلم الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
و أعرب وائل رياض عن سعادته بالإنتصار خصوصاً بعد سوء الحظ وعدم التوفيق الذي لازم الفريق في مباراته الأفتتاحية أمام النيچر والتي إنتهت بالتعادل السلبي ، ووعد المدرب الشاب الجمهور المصري بمزيد من الإنتصارات وبذل أقصي الجهد لتحقيق طموحات الشارع الرياضي المصري .
وجاء فوز مصر على مالى ضمن منافسات الجولة الثانية المجموعة الثانية فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستمر فعالياتها بالمغرب إلى يوم 8 يوليو الجاري والمؤهلة للأولمبياد .
ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر ..ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .
وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث
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