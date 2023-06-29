شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 29 / 6 / 2023، العديد من الأحداث الارياضية الهامة وأبرزها، المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجابون بأمم أفريقيا، والزمالك يمنع الحديث عن الصفقات الجديدة والراحلين.

المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجابون بأمم أفريقيا