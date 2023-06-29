7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 29 / 6 / 2023، العديد من الأحداث الارياضية الهامة وأبرزها، المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجابون بأمم أفريقيا، والزمالك يمنع الحديث عن الصفقات الجديدة والراحلين.
المنتخب الأولمبى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجابون بأمم أفريقيا
يبدأ المنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، استعداداته اليوم الخميس لمواجهة نظيره الجابونى فى الحادية عشر مساء السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل والتي يتأهل منها ثلاثة منتخبات لدورة الأولمبياد الأولمبية، فيما يلعب الرابع ملحق مع منتخب أسيوي.
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