شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة البنك الليلة بالدورى المصري.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في الدوري المصري للاقتراب من حسم اللقب بشكل رسمي في مواجهة لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري

ويتصدر المارد الأحمر الترتيب برصيد 65 نقطة بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ولكن الأهلي خاض 25 مباراة ويتبقى له 6 مؤجلات.

ولم يخسر الأهلي في الدوري هذا الموسم الذي يعد مثالياً لعشاق الفريق الأحمر مع مدربه كولر الذي حصد كل الألقاب الممكنة عدا كأس الرابطة التي فضل عدم المشاركة بها.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

وطالب كولر لاعبيه بمواصلة الانتصارات لحسم التتويج بالدوري بشكل رسمي ليكون مسك الختام لهذا الموسم الذى توج فيه المارد الأحمر بكل البطولات سواء كأس مصر أو السوبر المحلى أو دوري ابطال أفريقيا.