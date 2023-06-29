شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يشكر رئيس ستاد القاهرة بعد تأجيل أعمال الصيانة حفاظا على انتظام مباريات الدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، بالشكر الي وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الاستاد ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الأستاد، وذلك حفاظا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الاهلي والبنك الاهلي الليلة في الأسبوع الـ32 بالدورى، مباراتي البنك الأهلي وبيراميدز ، والزمالك والمقاولون العرب يومي 3 و 4 يوليو المقبل في كأس مصر.

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم التي يشرف عليها عامر حسين ، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023 على النحو التالى:

الاثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

انبى والنجوم بإستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

الزمالك والمقاولون العرب بإستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء