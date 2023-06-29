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عامر حسين يشكر رئيس ستاد القاهرة بعد تأجيل أعمال الصيانة حفاظا على انتظام مباريات الدورى والكأس

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القاهرة - سامية سيد - تقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، بالشكر الي وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الاستاد ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الأستاد، وذلك  حفاظا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الاهلي والبنك الاهلي الليلة في الأسبوع الـ32 بالدورى، مباراتي البنك الأهلي  وبيراميدز ، والزمالك والمقاولون العرب يومي 3 و 4 يوليو المقبل في كأس مصر.

 

وحددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم التي يشرف عليها عامر حسين  ، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 –   2023 على النحو التالى:

 

الاثنين 3 / 7 / 2023   

البنك الأهلى وبيراميدز بإستاد القاهرة الدولى  في تمام الثامنة والنصف مساء

 

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  

 انبى والنجوم  بإستاد بتروسبورت  في تمام السادسة مساء

 

الثلاثاء 4 / 7 / 2023  

 الزمالك والمقاولون العرب  بإستاد القاهرة  في تمام الثامنة والنصف مساء

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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