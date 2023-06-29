شكرا لقرائتكم خبر عن تضائل فرص مروان محسن فى المشاركة مع فيوتشر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر في المشاركة مع فريقه أمام النادي الأهلي، في اللقاء المرتقب بين الفريقين بالدوري، وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه منذ أكثر من شهر، أدى إلى غيابه عن المشاركة في المباريات، حيث يؤدي اللاعب تدريبات انفرادية.

ويستعد فيوتشر المواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، بدون راحة، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء على ستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.