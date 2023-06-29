شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يجهز بوبو لمواجهة الأهلى بعد غيابه عن لقاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لـ فيوتشر، على تجهيز محمد رضا بوبو صانع ألعاب الفريق، للمشاركة في مباراة الأهلي بالدوري، وذلك بعد غيابه عن اللقاء الماضي أمام المصري.

وحصل بوبو على راحة سلبية ليغيب عن مواجهة المصري الماضية بالدوري، وذلك بعد تعرضه لفتاق في عضلات البطن، ومن المقرر أن تحدد الأيام المقبلة مدى جاهزية اللاعب للمشاركة أمام الأهلي.

ويستعد فيوتشر المواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء على ستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.