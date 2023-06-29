شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد وأضرار اللحمة على الرياضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط عيد الأضحى ارتباطا وثيق بتناول اللحوم، ولا يختلف الرياضيين عن غيرهم سواء فى طريق تناول الفتة التى تحرص الأسرة المصرية على تناولها أول أيام العيد أو المشويات فى ظل الحرص على ذبح الأضحية.

ويحرص الرياضيون على تناول الأكلات الدسمة واللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لكن تناول الرياضيين للحمة بكميات كبيرة يسبب أضرارا من الناحية الطبية بالرغم من أن اللحمة من البروتينات المهمة لبناء العضلات.

وحرص ”الخليج 365” على رصد أبرز تأثير تناول اللحوم بكثرة على الرياضيين كالتالى..

تسبب كثرة تناول اللحمة فى إصابة الرياضيين بـ ألام المفاصل

تسبب ألام العضلات .

تتسبب فى زيادة حمض اليوريك أسيد

كما تتسبب زيادة الحمل على الكبد .

فيما تتسبب أيضا فى الإصابة بألام المعدة.

التأثير على الشرايين والأوعية الدموية.

مد الجسم بالحديد و الزنك و فيتامين ب12

زيادة الكتلة العضلية .

تحفيز هرمون النمو .

تحسين التمثيل الغذائى .