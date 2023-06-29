شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: ربنا أكرمنا أمام فيوتشر رغم الإصابات ونفكر فى كل مباراة بوقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي المصري، رسالة شكر إلى لاعبي الفريق البورسعيدي، وذلك بعد الفوز الذي حققه فريقه على فيوتشر بهدفين نظيفين في الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وقال عبد الرازق في تصريحات للمركز الإعلامي بالمصري: أشكر لاعبي المصري كانو رجالا ومحترمين تعرضنا لإصابتين في الموجهة فيوتشر، إيزي إيميكا وزياد كمال بسبب الإرهاق.

وعن مباراة حرس الحدود المرتقبة في دور الـ 16 بكأس مصر قال مدرب المصري: كل مباراة نفكر فيها في وقتها، وتلاحق المباريات وضيق الوقت سبب لنا الكثير من الإصابات.

أنهى النادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للنادي للفريق، عقدة مواجهات فريقه أمام فيوتشر، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري قد تأهل إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم مؤخراً، وذلك بعد الفوز على فيوتشر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، حيث كانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

والتقى فيوتشر والمصري في 5 مواجهات سابقة، منذ صعود فيوتشر إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، فاز فيوتشر في مباراتين وتعادل الفريقان في مواجهتين أيضاً، بالإضافة إلى مواجهة كأس رابطة الأندية المصرية التي جمعت الفريقين في نصف النهائي وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يتغلب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.