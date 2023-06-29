تحديد موعد الكشف الطبي لـ""حكيم زياش" في النصر السعودي

المنامة - ياسر ابراهيم - يقترب النجم المغربي حكيم زياش، من الانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادماً من صفوف تشلسي الإنكليزي.

وكتب الصحافي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكيم زياش سيخضع للفحوصات الطبية مع النصر يوم الخميس كما كان مقرراً. وُقِّعَت جميع العقود بين اللاعب وناديي النصر وتشلسي".

ووفقاً لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فقد جرى التوصل إلى اتفاق لانتقال زياش مقابل 15 مليون يورو، فيما سيحصل اللاعب على مبلغ يراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو كراتب سنوي مع الفريق السعودي.

ويرتبط النجم المغربي بعقد مع فريق تشلسي يمتد حتى عام 2025، بعد أن وصل في عام 2020 قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام.

العربي الجديد