مهاجم يوفنتوس يدخل حسابات ريال مدريد لتعويض بنزيما

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي مرشحًا للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.



و يسعى ريال مدريد للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل تعويض النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي انضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودي بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي.

وخاض كريم بنزيما 648 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 354 هدفًا بينما صنع 165 آخرين.

و كان ريال مدريد قد تعاقد مع المهاجم الإسباني خوسيلو قادمًا من إسبانيول.

إلا أن ريال مدريد يبحث عن التعاقد مع مهاجم صاحب اسم كبير في ظل رغبة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في التعاقد مع مهاجم مميز.

و أعاد ريال مدريد ترتيب صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية بعدما أكد كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان.

وأكد النجم الفرنسي كيليان مبابي بقاءه ضمن صفوف باريس سان جيرمان وخوض منافسات الموسم المقبل مع الفريق الباريسي.



دوسان فلاهوفيتش يعود إلى حسابات ريال مدريد

و قالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش عاد لحسابات ريال مدريد بقوة لتدعيم مركز المهاجم.

و أضافت الصحيفة الإسبانية أن دوسان فلاهوفيتش مرشح كذلك للانضمام إلى بايرن ميونخ الألماني.

و بحسب تقارير صحفية صربية فإن بايرن ميونخ يجري مفاوضات في الوقت الحالي مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

و كان دوسان فلاهوفيتش قد انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022 قادما من فيورنتينا في صفقة بلغت قيمتها 70 مليون يورو.

و وصل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش إلى 63 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات.



و نجح دوسان فلاهوفيتش في تسجيل 23 هدفًا بينما صنع 6 أهداف منذ انضمامه لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

وخاض المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش مع يوفنتوس في موسم 2022-2023، 42 مباراة مع فريق السيدة العجوز، وتمكن من تسجيل 14 هدفًا بينما صنع 4 أهداف.

بينما لعب دوسان فلاهوفيتش إجمالي 220 مباراة في خلال مشواره الكروي، وسجل 95 هدفًا بينما صنع 16 آخرين.