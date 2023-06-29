"عامر حسين" يشكر رئيس هيئة ستاد القاهرة بسبب تأجيل أعمال الصيانة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف العام على المسابقات، بالشكر الي وليد عبدالوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي بعد موافقة الأخير على تأجيل أعمال الصيانة في الاستاد ونزع البذور الشتوية ما يستدعي غلق الاستاد.

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يأتي ذلك حفاظا على انتظام جدول مباريات مسابقتي الدوري العام وكأس مصر وعلى رأسها مباراة الأهلي والبنك الأهلي الليلة في الأسبوع الـ32 بالدورى، مباراتي البنك الأهلي وبيراميدز ، والزمالك والمقاولون العرب يومي 3 و 4 يوليو المقبل في كأس مصر.

حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم التي يشرف عليها عامر حسين، مواعيد مباريات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر موسم 2022 – 2023 على النحو الآتى:

الاثنين 3 / 7 / 2023

البنك الأهلى وبيراميدز بستاد القاهرة الدولى في تمام الثامنة والنصف مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

إنبى والنجوم بستاد بتروسبورت في تمام السادسة مساء.

الثلاثاء 4 / 7 / 2023

الزمالك والمقاولون العرب بستاد القاهرة في تمام الثامنة والنصف مساء.

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