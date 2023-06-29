أرقام مميزة تنتظر مارسيل كولر في مواجهة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المدير الفني السويسري مارسيل كولر لقيادة النادي الأهلي في مواجهة البنك الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

و يواجه الأهلي نظيره البنك الأهلي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.

و يسعى مارسيل كولر لتحقيق الفوز على البنك الأهلي من أجل الاقتراب خطوة أكثر من حسم لقب الدوري ليتوج بالبطولة الخامسة له مع النادي الأهلي.

و تمكن مارسيل كولر من التتويج بـ 4 بطولات مع الأهلي بواقع السوبر المصري مرتين وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

و يتولى مارسيل كولر تدريب النادي منذ 293 يومًا حيث تم تعيينه رسميا مديرًا فنيًا في التاسع من سبتمبر لعام 2022.

و يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 25 مباراة بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 67 نقطة من 31 مباراة.

ولعب النادي الأهلي 25 مباراة في موسم 2022-2023 من الدوري المصري، واستطاع تحقيق الفوز في 20 مباراة بينما تعادل في 5 مباريات ولم يتمكن أي فريق من هزيمته في المسابقة هذا الموسم.

ويعد محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك الأهلي برصيد هدفين.

وتنتظر مارسيل كولر العديد من الأرقام المميزة في مواجهة البنك الأهلي



حسين الشحات لاعب النادي الأهلي

1- تعد مباراة البنك الأهلي هي المباراة رقم 50 للمدرب السويسري مارسيل كولر مع الأهلي.

2- سيحقق مارسيل كولر الفوز رقم 38 في جميع المساباقات مع الأهلي حال فوزه في مباراة البنك الأهلي.

3- إذا نجح مارسيل كولر في تحقيق الانتصار أمام البنك الأهلي سيحقق الفوز التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

4- تعتبر مباراة اليوم أمام البنك الأهلي هي المباراة رقم 585 للمدير الفني مارسيل كولر.

5- إذا نجح الأهلي في تسجيل 4 أهداف في شباك البنك سيصل إلى الهدف رقم 100 مع مارسيل كولر في جميع المسابقات.

و خاض مارسيل كولر 49 مباراة مع النادي الأهلي في جميع المسابقات، و حقق خلالها الفوز في 37 مباراة بينما تعادل في 8 مباريات و خسر 4 مباريات فقط.



و سجل النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر 96 هدفًا بينما استقبلت شباكه 31 آخرين.