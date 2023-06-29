عبد الرازق يمنح لاعبو المصري راحة لقضاء العيد مع أسرهم

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الدكتور ميمى عبد الرازق المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى المصرى عن سعادته الكبيرة بتحقيق النقاط الثلاث أمام فريق فيوتشر ليصعد الفريق للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 44 نقطة.

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وقال ميمى عبدالرازق: سنسعى للحافظ على هذه المركز الذى جاء بجهد وعمل من الجهاز الفنى والإدارى والطبى وبجهد مشكور من اللاعبين الذين إستطاعوا أن يحققوا الفوز أمام فريق بحجم فيوتشر بكل مافيه من إمكانيات وفى خلال 5 أيام نفوز عليه مرتين.

ووجه ميمي عبدالرازق الشكر لمجلس الإدارة برئاسة كامل أبو على الذى منح الفريق الثقة ولبى كل الطلبات ولم يبخل على فريق الكرة بأى شيئ .

وقال ميمي عبدالرازق: الحمد لله على النتيجة والأداء ونركز فيما هو قادم فأمامنا مباراة فى كأس مصر وأخرى فى الدورى أمام النادى الأهلى وأيضا نهائى كأس الرابطة.

وتابع بأن الفريق هدفه الفوز في كل المبايرايات لنحقق لجماهير بورسعيد العظيمة بطولة نسعدهم بها على مساندتهم للفريق.

وأتم بأنه منح اللاعبين راحة 3 أيام لقضاء العيد مع أسرهم قبل عودة الإستعداد لما هو قادم والأهم هو الحفاظ على ماتحقق من جهد وتعب .