شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى و الشامى يقودان هجوم الإسماعيلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي تشكيل الفريق لمباراة أسوان بعد قليل ضمن الجولة الـ32 من الدوري الممتاز والتى ستقام على ستاد الاسماعيلية.

التشكيل جاء كالتالي ..

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .

الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،

أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي

الهجوم .. محمد الشامي

البدلاء ..

محمد كوكو – أحمد محسن – إياد العسقلاني – محمد بيومي – عماد حمدي – كريم الديب – مروان حمدي – محمود الشبراوي – عمر الساعي.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، من 31 مباراة حتى الآن، حيق فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 15 مباراة، سجل لاعبو تماسيح النيل 28 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.