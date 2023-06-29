شكرا لقرائتكم خبر عن ديلسون كامونى وحمدى ذكى يقودان هجوم أسوان أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان التشكيل الاساسى الذى سوف يخوض مباراة الاسماعيلى اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة لـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويضم التشكيل كل من :

حراسة المرمى .. عمرو حسام .

خد الدفاع .. ميدو مصطفى ، محمد عطوة ، إسلام جمال ، على فتحى .

خط الوسط .. عماد فتحى ، أحمد خالد ، رافائيل أياجوا ، بلال السيد .

الهجوم .. ديلسون كامونى ، محمد حمدى ذكى .

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي قد أعلن تشكيل فريقه لمباراة أسوان ، وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .

الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،

أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي

الهجوم .. محمد الشامي

البدلاء ..

محمد كوكو – أحمد محسن – إياد العسقلاني – محمد بيومي – عماد حمدي – كريم الديب – مروان حمدي – محمود الشبراوي – عمر الساعي.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، من 31 مباراة حتى الآن، حيق فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 15 مباراة، سجل لاعبو تماسيح النيل 28 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.