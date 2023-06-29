شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامي يسجل هدف التعادل للإسماعيلي فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد الشامي لاعب الإسماعيلي هدف التعادل لفريقه في مرمى أسوان بالدقيقة 32 خلال المباراة المقامة حالياً بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن الجولة لـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

محمد حمدي زكي كان قد تقدم لأسوان في الدقيقة 18 من ضربة جزاء قبل أن يحرز محمد الشامي هدف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 32 من ضربة رأسية .

ويضم تشكيل أسوان كل من :

حراسة المرمى .. عمرو حسام .

خد الدفاع .. ميدو مصطفى ، محمد عطوة ، إسلام جمال ، على فتحى .

خط الوسط .. عماد فتحى ، أحمد خالد ، رافائيل أياجوا ، بلال السيد .

الهجوم .. ديلسون كامونى ، محمد حمدى ذكى .

فيما يضم تشكيل الأسماعيلي كلاً من :

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .

الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،

أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي

الهجوم .. محمد الشامي

البدلاء ..

محمد كوكو – أحمد محسن – إياد العسقلاني – محمد بيومي – عماد حمدي – كريم الديب – مروان حمدي – محمود الشبراوي – عمر الساعي.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.

ويحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة، من 31 مباراة حتى الآن، حيق فاز في 8 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 15 مباراة، سجل لاعبو تماسيح النيل 28 هدفا واستقبلت شباكهم 39 هدفا.