وسائل إعلام تكشف تفاصيل رحيل علي لطفي عن الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام عن مستقبل علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الاستمرار بصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي لطفي مع الأهلي في يونيو 2025، أي يتبقى في عقده مع الفريق موسمان.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، منح إدارة النادي الموافقة على رحيل علي لطفي هذا الصيف، خاصة أن الحارس يريد الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وأضاف المصدر أن رحيل علي لطفي جاء بالاتفاق مع إدارة القلعة الحمراء، إلا أن الإدارة حرصت على العودة لكولر والحصول على موافقته وأنه ليس بحاجة للحارس في الموسم القادم.

وواصل: "علي لطفي تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية، ولكن أبرزها وأكثرها جادية هو عرض نادي زد الصاعد حديثا للدوري الممتاز".

وتابع المصدر أن هناك مفاوضات أيضًا من جانب نادي فاركو الذي يبحث عن حارس مرمى في الميركاتو الصيفي، وأيضًا من نادي البنك الأهلي الذي سيضم حارس مرمى في حال بيع محمد أبوجبل بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.