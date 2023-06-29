شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وأسوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول بين فريقى الاسماعيلى وأسوان في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
تقدم فريق أسوان فى الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق محمد حمدى ذكى، بينما ادرك هدف التعادل لفريق الإسماعيلى محمد الشامى في الدقيقة 32 .
وشهدت أحداث الشوط الأول سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الإسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى و محمد الشامى و عبد الرحمن مجدى بينما كانت هجمات أسوان من محمد حمدى ذكى وأحمد خالد .
ودخل فريق الاسماعيلى المباراة بقيادة حمزة الجمل بتشكيل يضم كل من:
حارس مرمى .. أحمد عادل
الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .
الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،
أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي
الهجوم .. محمد الشامي
بينما خاض فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :
حراسة المرمى .. عمرو حسام .
خد الدفاع .. ميدو مصطفى ، محمد عطوة ، إسلام جمال ، على فتحى .
خط الوسط .. عماد فتحى ، أحمد خالد ، رافائيل أياجوا ، بلال السيد .
الهجوم .. ديلسون كامونى ، محمد حمدى ذكى .
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