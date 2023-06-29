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غزل المحلة يعود للتدريبات السبت المقبل استعداداً لمباراة البنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة تجمع اللاعبين يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساء و بدء المران الساعة السابعة مساء استعدادا لمواجهة البنك الاهلى في الدورى الممتاز .

وكان رضا شحاتة  قد منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام عقب الهزيمة أمام الزمالك الجولة الماضية بثنائية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز و التي لم تحدد رابطة الأندية المصرية المحترفة معادها حتى الاتى .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 16 مباراة.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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