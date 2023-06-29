شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر وشريف وبيرسى تاو في هجوم الأهلي أمام البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة البنك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى

ويضم تشكيل الأهلى ، كلاً من : محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول ، مروان عطية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ومحمد شريف.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي التركيز فى بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

وحقق الأهلى فوزاً على حرس الحدود بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.