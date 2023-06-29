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بامبو و ياسر و قاعود في هجوم البنك أمام الاهلى بالدوري

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي  التشكيل الاساسى استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الممتاز . 

 

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

 

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل 

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني 

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو 

 

خط الهجوم.. محمود قاعود 

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

 

احمد صبحي _  أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم  _ عاصم صلاح   _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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