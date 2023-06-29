شكرا لقرائتكم خبر عن بامبو و ياسر و قاعود في هجوم البنك أمام الاهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي التشكيل الاساسى استعدادا لمواجهة الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز . وجاء التشكيل علي النحو التالي حراسة المرمي.. محمد أبو جبل خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو خط الهجوم.. محمود قاعود وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

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