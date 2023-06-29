دكة الأهلى أمام البنك فى الدورى تضم كهربا وقندوسي وطاهر وكريستو

القاهرة - سامية سيد - يجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك الأهلي الليلة في الدوري كلاً من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

فيما يضم التشكيل الأساسي للأهلي والذي أعلنه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما يضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمد أبو جبل -سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني - محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو - محمود قاعود

وجاءت قائمة بدلاء البنك علي النحو التالي : احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد وموسي دياوارا.

ويستدرج الأهلى نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، ويسعى المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على منتخب السويس بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى كأس مصر.

وحقق الأهلى فوزاً على حرس الحدود بثلاثية دون رد في أخر ظهور بالدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الاتحاد السكندري سلبياً في أخر ظهور.

يتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 65 نقطة، ومازالت لديه 6 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 20 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ48 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ويحتل البنك الأهلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 34 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

ويحتاج النادي الأهلي للفوز في 4 مواجهات فقط من أصل 9 مباريات متبقية له في الدوري، من أجل الوصول إلى النقطة 77 لحسم درع المسابقة وقطع الطريق على بيراميدز أقرب منافسيه من الوصول إلى القمة.

وتفصل 12 نقطة فقط، النادي الأهلي عن التتويج بدرع الدوري الذي غاب عن القلعة الحمراء خلال آخر موسمين، يمكن للأهلي حصدها من خلال الفوز في 4 مباريات فقط حال فوزه على البنك الاهلى وفيوتشر والاتحاد السكندري والاسماعيلى.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 48 مباراة، حقق الفوز فى 36 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 89 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 31 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.

ولم يعرف البنك الأهلي طعم الهزيمة في الدوري منذ 8 مباريات بعد هزيمته أمام الزمالك بنتيجة 1-0 يوم 9 أبريل الماضي.