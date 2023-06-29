الإسماعيلي وأسوان .. التعادل يحسم الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وأسوان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي تقام حاليا ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

و تقام المباراة بين أسوان والإسماعيلي على استاد الإسماعيلية وانطلقت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

أهداف الشوط الأول بين الإسماعيلي وأسوان

و تمكن أسوان من افتتح أهداف الشوط الأول بعدما سجل هدفًا من ضربة جزاء عن طريق المهاجم المتألق محمد حمدي بعد خطأ من سيرجي أكا.

و جاء هدف محمد حمدي من ضربة جزاء في الدقيقة 18 من الشوط الأول



إلا أن محمد الشامي تعادل في الدقيقة 33 من الشوط الأول بعد تمريرة عرضية عن طريق زميله ياو أنور.

وسدد النادي الإسماعيلي 3 تسديدات في الشوط الأول منها تسديدة واحدة بين القائمين والعارضة.

بينما سدد أسوان 4 تسديدات منها تسديدة واحدة بين القائمين و العارضة.

واستحوذ الإسماعيلي على الكرة بنسبة 59% مقابل 41 % لفريق أسوان.



ويحتل النادي الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يتواجد أسوان في المركز الرابع عشر.

ويسعى النادي الإسماعيلي وأسوان للهروب من مراكز الهبوط في جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2022-2023.