انتر ميامي الأمريكي يعلن عن مدربه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي انتر ميامي الأمريكي عن مدربه الجديد، وهو الأرجنتيني تاتا مارتينو خلفا للمدرب فيل نيفيل الذي تعرض للإقالة خلال شهر يونيو الجاري.

وقرر انتر ميامي الأمريكي إقالة فيل نيفيل من تدريب الفريق في شهر يونيو الجاري بسبب سوء النتائج.

ويعاني فريق انتر ميامي من نتائج كارثية بعدما خسر 13 مرة من أصل 18 مباراة، و يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي.

ويواصل انتر ميامي صفقاته القوية و المميزة بعدما سبق له التعاقد مع الثنائي ليونيل ميسي و سيرخيو بوسكيتس لتدعيم صفوف الفريق بقوة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يشرف فيها تاتا مارتينو على تدريب مواطنه ليونيل ميسي.

مسيرة تدريبية كبيرة لـ تاتا مارتينو



ويمتلك تاتا مارتينو مسيرة تدريبية كبيرة حيث سبق له تدريب برشلونة ومنتخب الأرجنتين كما تولى تدريب فريق أتلانتا يوناتيد الأمريكي و منتخبي المكسيك وباراجوي.



وتعد هذه هي التجربة الثانية للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو في الدوري الأمرمي بعدما سبق له تدريب فريق أتلانتا الأمريكي، وحقق معه لقب الكأس.



وكانت التجربة الأخيرة للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو مع منتخب المكسيك، حيث خاض قاده 66 مباراة وحقق الفوز في 42 مباراة بينما تعادل في 11 مباراة وخسر 13 آخرين.



وسجل منتخب المكسيك تحت قيادة تاتا مارتينو 124 هدفًا بينما استقبلت شباكه 66 هدفًا.

ومن المقرر أن يواجه فريق انتر ميامي نظيره أوستن يوم الأحد المقبل في الدوري الأمريكي.

وسبق للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو التتويج بـ 11 بطولة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية والمنتخبات.

وتوج الأرجنتيني ليونيل ميسي ببطولة واحدة مع تاتا مارتينو في برشلونة الإسباني وهي بطولة كأس السوبر المحلي.

وفي سياق متصل يسعد نادي انتر ميامي لتقديم الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس في شهر يوليو المقبل.

ويسعى انتر ميامي إلى استمرار تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب من أجل الخروج من دائرة النتائج السلبية في الدوري الأمريكي.



وكان ليونيل ميسي قريبا من الانتقال إلى برشلونة أو الهلال السعودي قبل أن يقرر خوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي.