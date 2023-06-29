الإسماعيلي وأسوان.. تعادل بطعم الهزيمة بين الفريقين في الجولة 32

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مواجهة الإسماعيلي وأسوان التي أقيمت اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري المصري الممتاز.



و تعادل الإسماعيلي على أرضه أمام أسوان بنتيجة 1-1 في الجولة 32 من الدوري المصري ليحقق الفريقين تعادل بطعم الهزيمة في المسابقة.

و كان الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي وأسوان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بنتجة 1-1.



وافتتح أسوان أهداف المباراة في الدقيقة بعدما سجل محمد حمدي من ضربة جزاء لكن تمكن محمد الشامي من إدارك التعادل للنادي الإسماعيلي في الدقيقة 33.

و لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف من الإسماعيلي وأسوان لينتهي بالتعادل الإيجابي نتيجة 1-1.

أرقام مباراة الإسماعيلي وأسوان



و سدد الإسماعيلي إجمالي 13 تسديدة في المباراة منها تسديدة واحدة فقط بين القائمين والعارضة بينما سدد أسوان 7 تسديدات وقد سدد مرتين بين القائمين والعارضة.

و يعد هذا التعادل بطعم الهزيمة لـ الإسماعيلي وأسوان حيث يتواجد الفريقين في مراكز قريبة من الهبوط.

و وصل الإسماعيلي للنقطة رقم 34 ليحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بينما يتواجد أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.

و حقق الإسماعيلي 7 انتصارات فقط في 31 مباراة هذا الموسم بينما فاز أسوان في 8 مباريات من أصل 32 مباراة له في الموسم الحالي من الدوري المصري.









و تنتظر الإسماعيلي مواجهة صعبة للغاية في الجولة المقبلة عندما يواجه النادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى الإسماعيلي وأسوان لتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم للهروب من شبح الهبوط من الدوري المصري الممتاز.