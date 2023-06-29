قطر تواجه الهندوراس في كأس الكونكاكاف

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب قطر الأول لكرة القدم مواجهة مهمة أمام منتخب الهندوراس في بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية، كأس أمم أمريكا الشمالية، والتي تجمع الطرفين ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

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يتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية من منافسات بطولة الكونكاكاف، والتي تضم كل من منتخبات هايتي والمكسيك والهندوراس.

قطر تأمل في تعديل المسار

خسر المنتخب القطري مواجهة الجولة الاولى من نظيره هايتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية من كأس امم أمريكا الشمالية.

على الجانب الأخر خسر منتخب الهندوراس من المنتخب المكسيكي بأربعة أهداف دون مقابل، ويأتي في المركز الرابع والاخير من ترتيب منتخبات المجموعة، ويرغب الطرفين في تحقيق الانتصار لاستعادة التوازن قبل لقاء الجولة الاخيره والحاسمة.

موعد مباراة قطر والهندوراس والقنوات الناقلة

من المقرر ان تقام مباراة منتخب قطر والهندوراس في تمام الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة من فجر غدًا يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة من خلال قنوات الكاس القطرية مباشرة في الوطن العربي عبر Alkass One HD والتي ستكون بتعليق سمير المعيرفي.

ستقام مواجهة الجولة الثالثة للمنتخب القطري يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر يوليو المقبل للعام الجاري 2023.

قطر في الكونكاكاف للنسخة الثانية على التوالي

يشارك منتخب قطر في بطولة كأس الكونكاكاف للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة الولايات المتحدة الأمريكية الماضية، وبلغ نصف النهائي حينها، ويشارك الآن في البطولة المقامة بأمريكا أيضًا خلال الفترة من 16 يونيو (حزيران) إلى 16 يوليو (تموز) والتي تضم دول أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي.

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