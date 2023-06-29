تساؤلات واستياء حول تعيين إبراهيم نور الدين لمباراة سيراميكا والطلائع

ياسر رشاد - القاهرة - لا زالت قضية تعيينات الحكام تثير الجدل حول المعايير التي تنتهجها لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، لاختيار قضاة الملاعب في مباريات الدوري العام، خاصة في المباريات الحساسة التي تحسم مصير صراع البقاء في المسابقة.

وكان مثيرًا للتساؤل التلميحات التي خرجت من كواليس لجنة الحكام، حول تعيين إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا، وهو الاختيار الذي إن حدث، فإنه يشكل لغزًا جديدًا من ألغاز اللجنة، خاصة مع اعتراف البرتغالي فيتور بيريرا، بعدم تدخله في التعيينات، رغم كونه رئيسًا للجنة الحكام !!.

التفكير في إختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مواجهة طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، يفتح الباب أمام التساؤلات، حول أسباب إسناد اللقاء لهذا الحكم، رغم سابق أخطاءه العديدة التي يكتظ بها مشواره التحكيمي، سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو القاري، وكان من الأجدر باللجنة أن تبعد هذا الاحتمال من الأساس، للتأكيد عاى أنها تسعى للتحلي بالموضوعية بشكل أكبر، مثلما فعلت باختيارها حكما دوليا محترفًا بقيمة أمين عمر لإدارة لقاء الإسماعيلي وأسوان، وهو الحكم الذي يراقب الاتحاد الدولي كل المباريات التي يديرها، ويضع له تقييمًا، ما يجعله حريصًا كل الحرص على تقديم أفضل أداء له مع كل لقاء.

كما أن هناك عددا وافرًا من الحكام الأكفاء، كان من الطببعي اللجوء إليهم، لإدارة لقاء طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا ، وسط بحث الفريقين عن العدالة بطبيعة الحال، في مثل هذه المواجهات الشائكة.

وعلى سبيل المثال كان متاحًا اختيار أحد الحكام المميزين في مصر، مثل عبد العزيز السيد وحماده القلاوي، ومحمود البنا، وغيرهم.

وسبق أن ارتكب نور الدين خطأ واضحًا في لقاء الزمالك وسموحة في فبراير الماضي بالدوري ترتب عليه إيقافه، ثم عاد ليظهر في برنامج مقالب شهير ليتجدد إيقافه، فضلًا عن احتسابه ركلة جزاء أجمع كل خبراء التحكيم على عدم صحتها لصالح الترجي التونسي أمام بلاتيو يونايتد، وتسببت في فوز الفريق التونسي وصعوده إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وغيرها من الأزمات التي لعب فيها نور الدين دور البطولة.

وامتدت أخطاء نور الدين إلى الدرجة الثانية بعدما احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح البلدية أمام المجد السكندري.

وتعد مواجهة طلائع الجيش مع سيراميكا كليوباترا فاصلة في حسم موقف الفريقين من البقاء في الدوري الموسم الحالي، وهو ما يجعلها حاسمة إلى الدرجة التي كانت تستلزم عناية أكبر من لجنة الحكام في اختيار من يدير اللقاء.