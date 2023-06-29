شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع أسوان 1/1 فى الدورى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى الإسماعيلى وأسوان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم فريق أسوان فى الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق محمد حمدى ذكى بينما ادرك هدف التعادل لفريق الاسماعيلى اللاعب محمد الشامى في الدقيقة 32 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى و محمد الشامى و عبد الرحمن مجدى بينما هجمات أسوان من محمد حمدى ذكى و أحمد خالد .

ودخل فريق الاسماعيلى المباراة بقيادة حمزة الجمل بتشكيل يضم كل من:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .

الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،

أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي

الهجوم .. محمد الشامي

بينما خاض فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو حسام .

خد الدفاع .. ميدو مصطفى ، محمد عطوة ، إسلام جمال ، على فتحى .

خط الوسط .. عماد فتحى ، أحمد خالد ، رافائيل أياجوا ، بلال السيد .

الهجوم .. ديلسون كامونى ، محمد حمدى ذكى .