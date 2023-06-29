اخبار الرياضه

الإسماعيلى يتعادل مع أسوان 1/1 فى الدورى ..فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع أسوان 1/1 فى الدورى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى الإسماعيلى وأسوان في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

تقدم فريق أسوان فى الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق محمد حمدى ذكى بينما ادرك هدف التعادل لفريق الاسماعيلى اللاعب محمد الشامى في الدقيقة 32 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى و محمد الشامى و عبد الرحمن مجدى بينما هجمات أسوان من محمد حمدى ذكى و أحمد خالد .

ودخل فريق الاسماعيلى المباراة بقيادة حمزة الجمل بتشكيل يضم كل من:

حارس مرمى .. أحمد عادل

الدفاع .. محمد دسوقي ،باهر المحمدي ،محمد نصر ،عصام صبحي .

الوسط .. سيرجي أكا ,محمد حسن ،

أمامهما .. ياو أنور ،أحمد مدبولي ،عبد الرحمن مجدي

الهجوم .. محمد الشامي

بينما خاض فريق أسوان بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو حسام .

خد الدفاع .. ميدو مصطفى ، محمد عطوة ، إسلام جمال ، على فتحى .

خط الوسط .. عماد فتحى ، أحمد خالد ، رافائيل أياجوا ، بلال السيد .

الهجوم .. ديلسون كامونى ، محمد حمدى ذكى .

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا