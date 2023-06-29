شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجى أكا رجل مباراة الإسماعيلى و أسوان بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد الايفوارى سيرجى أكا لاعب خط وسط فريق الإسماعيلى جائزة رجل مباراة فريقه أمام أسوان باختيار رابطة الأندية المحترفة بعد الظهور بشكل قوى أثناء اللقاء.

وحسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مواجهة فريقى الاسماعيلى و أسوان في المباراة التي جمعتهم منذ قليلعلى ستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

و تقدم فريق أسوان فى الدقيقة 18 من علامة الجزاء عن طريق محمد حمدى ذكى، بينما أدرك هدف التعادل لفريق الإسماعيلى اللاعب محمد الشامى في الدقيقة 32 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاسماعيلى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق أسوان المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق الاسماعيلى عن طريق أحمد مدبولى و محمد الشامى و عبد الرحمن مجدى بينما هجمات أسوان من محمد حمدى ذكى و أحمد خالد .