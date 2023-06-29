شكرا لقرائتكم خبر عن فاسيلو يقدم "باقة ورد" لـ كولر قبل مباراة الأهلى والبنك احتفالا باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم الصربي بابا فاسيلو المدير الفني للبنك الأهلي "باقة ورد" لنظيره السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قبل إنطلاق مباراة الفريقين بالدوري وذلك إحتفالاً بفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونالت لفتة بابا فاسيلو إعجاب وتقدير المدرب السويسري الذي تفاجئ بها قبل إنطلاق المباراة ..وكان الأهلي قد توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا قبل أيام على حساب الوداد المغربي.

وانطلقت منذ قليل مباراة الاهلي والبنك الأهلي بإستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وبذلك يعود على معلول لقيادة الجبهة اليسرى بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس في الكأس لرغبة الجهاز الفني في إراحته.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك الأهلي كلاً من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

فيما يضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمد أبو جبل -سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني - محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو - محمود قاعود

وجاءت قائمة بدلاء البنك علي النحو التالي : احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد وموسي دياوارا.