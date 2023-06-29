شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتقدم على البنك بثنائية نظيفة فى الدوري بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وامتلك لاعبوه خط الوسط وأهدروا أكثر من فرصة، وكانت أول خطورة للأهلي تسديدة قوية من ديانج في الدقيقة 11 تصدى لها أبو جبل وحوّلها إلى ضربة ركنية.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وسجل معلول الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 18من ضربة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك أبوجبل حارس البنك.

لم يتراجع الأهلي بعد الهدف وواصل السيطرة على اللقاء مع محاولات متباعدة إلى أن سجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 31.

نشط أداء البنك بعد الهدف الثاني تدريجياً ووصل إلى مرمى الشناوي، لكن دفاع الأحمر وحارس مرماه تعاملوا بشكل جيد مع هذه الفرص لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ويدير المباراة، محمد الحنفي ويعاونه محمود أبو الرجال (مساعد أول)، ومحمد فاروق (مساعد ثاني)، وسيكون جلال أحمد حكما رابعا ، ويقود تقنية الفيديو (VAR) سيد شعبان ويعاونه شهاب راشد.

ويلعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

وبذلك يعود على معلول لقيادة الجبهة اليسرى بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام منتخب السويس في الكأس لرغبة الجهاز الفني في إراحته.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام البنك الأهلي كلاً من: على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

فيما يضم تشكيل البنك كل من: محمد أبو جبل -سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني - محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو - محمود قاعود.

وجاءت قائمة بدلاء البنك علي النحو التالي : احمد صبحي _ أمير مدحت _ فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ عاصم صلاح _ حمدي علاء _ باسم مرسي _ أحمد سعيد وموسي دياوارا.