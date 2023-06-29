شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يهزم السويد فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لشباب كرة اليد فى ثانى مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر على نظيره السويد بنتيجة 37/35 فى بطولة العالم المقامة فى اليونان مواليد 2002.

وكان منتخب شباب اليد قد فاز على نظيره البحرين بنتيجة 31/27 فى أول مواجهات تحديد المراكز بعدما كان قد خسر أمام أيسلندا بنتيجة 29/28 فى ثانى لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، ليصعد الأخير لدورالثمانية.

وخاض شباب اليد أول لقاءات الدور الثانى أمام صربيا وتلقى الخسارة بنتيجة 33/26، بعدما فاز على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض.

ونجح منتخب شباب اليد فى حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

وتقام هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل. يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.