تاو وشريف وعبدالقادر في الهجوم.. تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق لمباراة البنك الأهلي، المقرر انطلاقها في التاسعة والنصف مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.

يشار إلى أن الأهلي يحتل المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 65 نقطة، ويتبقى له 5 مباريات مؤجلة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ 11 برصيد 35 نقطة.