نهاية الشوط الأول..الأهلي يبدع ويمتع بثنائية في شباك البنك (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الأهلي المباراة محتلا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 65 نقطة من 25 مباراة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز الحادي عشر بـ 35 نقطة من 31 مباراة.

تقدم الأهلي عن طريق التونسي علي معلول في الدقيقة 18 بعد تنفيذ للخطأ وتسديدة الكرة بشكل رائع.

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وفي الدقيقة 30، أضاف أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأهلي بتسديدة (r2) رائعة من خارج منطقة الجزاء ترتطم بالقائم وتسكن شباك أبو جبل.

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وبدأ الأهلي مواجهة البنك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

على لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومحمد الضاوي كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري.

وبدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار- اسحاقو يعقوبو - محمد بسيوني.

خط الوسط: محمد فتحي - محمود سيد - إسلام جابر - أحمد ياسر - كريم بامبو.

خط الهجوم: محمود قاعود.