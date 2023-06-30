شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشحن رصيده فى قمة الدورى بـ3 نقاط جديدة من "ماكينة" البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي مسيرة الإنتصارات المحلية وحقق فوزاً هاماً على البنك الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، باستاد القاهرة في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى.

سجل ثلاثية الأهلي ، على معلول في الدقيقة 18 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 31 وكهربا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ، وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، وما زالت لديه 5 مباريات مؤجلة ، فيما توقف رصيد البنك عند 35 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر.

وخاض الأهلي 26 مباراة في الدوري حقق الفوز فى 21 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ51 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

وأدار المباراة، محمد الحنفي وعاونه محمود أبو الرجال (مساعد أول)، ومحمد فاروق (مساعد ثاني)، وجلال أحمد حكما رابعا ، وقاد تقنية الفيديو (VAR) سيد شعبان ويعاونه شهاب راشد.

ونجح الأهلي في شحن رصيده في سباق قمة الدوري ويحتاج المارد الأحمر الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

الشوط الأول

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول وامتلك لاعبوه خط الوسط وأهدروا أكثر من فرصة، وكانت أول خطورة للأهلي تسديدة قوية من ديانج في الدقيقة 11 تصدى لها أبو جبل وحوّلها إلى ضربة ركنية.

واصل الأهلي السيطرة على اللقاء وسجل معلول الهدف الأول للأهلي فى الدقيقة 18من ضربة حرة مباشرة رائعة سكنت شباك أبوجبل حارس البنك.

لم يتراجع الأهلي بعد الهدف وواصل السيطرة على اللقاء مع محاولات متباعدة إلى أن سجل أحمد عبد القادر الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 31.

نشط أداء البنك بعد الهدف الثاني تدريجياً ووصل إلى مرمى الشناوي، لكن دفاع الأحمر وحارس مرماه تعاملوا بشكل جيد مع هذه الفرص لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل البنك كل من: محمد أبو جبل -سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ إسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني - محمد فتحي _ محمود سيد _ إسلام جابر _ أحمد ياسر _ كريم بامبو - محمود قاعود.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة إلى حد من جانب الأهلي بعكس الحال مع البنك الذي ضغط وحاول تسجيل هدف ووصل أكثر من مرة لمرمى الشناوي لكن الأخير تعامل بشكل جيد مع هذه الهجمات.

وعاد الأهلي للسيطرة على مجريات اللقاء مرة أخرى ، وأهدر محمد شريف فرصتين مُحققتين رغم إنه كان مُنفرد بحارس البنك محمد ابو جبل.

وكاد بيرسي تاو يسجل هدف ثالث للأهلي لكن أبو جبل تدخل وأنقذ الموقف وأجرى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييريين دُفعة واحدة بنزول أحمد القندوسي بدلاً من أفشة وكهربا بدلاً من أحمد عبد القادر في الدقيقة 67.

هدأ الأداء قليلاً من الفريقين وشارك محمد الضاوي "كريستو" بدلاً من كريستو ، ونشط أداء البنك في الدقائق الأخيرة باحثاً عن هدف ، وفي الدقائق الأخيرة شارك محمد فخري بدلاً من مروان حمدي ، وطاهر محمد طاهر بدلاً من محمد شريف ونجح كهربا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وبعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.