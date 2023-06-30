راتب ضخم لخيسوس لتدريب منتخب السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف الاتحاد السعودي لكرة القدم مفاوضاته مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتدريب الأخضر السعودي في الفترة المقبلة خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في أعقاب نهائيات كأس العالم 2022 لتدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وكشفت تقارير صحفية برازيلية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حددوا راتبًا ضخما لإغراء خيسوس لتدريب المنتخب الوطني بمقدار 10 ملايين يورو سنويا ليصبح بذلك المدرب الأعلى أجرا على مستوى المنتخبات.

الراتب المحدد من جانب الاتحاد السعودي لخيسوس يفوق راتب هانز فليك مع منتخب ألمانيا المقدر بنحو 6.5 مليون يورو.

وكان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي أكد أن مدرب منتخب السعودية الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية مشيراً أن الاعلان سيكون في مطلع شهر يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن تكون أولى بطولات خيسوس مع السعودية حال موافقته على العرض هي بطولة كأس أمم اسيا في شهر يناير المقبل.

رينارد من كأس العالم مع الأخضر لمنتخب فرنسا للسيدات

رحل الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب منتخب السعودية بعد دفع الشرط الجزائي بعد كأس العالم 2022، رغم الأداء الجيد الذي ظهر به النسور رغم عدم تأهلهم من دوري المجموعات.

وقاد هيرفي رينارد منتخب منتخب السعودية منذ يوليو 2019 وقاد الأخضر لتحقيق فوز تاريخي في كأس العالم 2022 على حساب الأرجنتين في دور المجموعات.

ومن المقرر أن يقود هيرفي رينارد منتخب فرنسا للسيدات في كأس العالم بأستراليا ونيوزيلندا 2023، ودورة الألعاب الأوليمبية في باريس 2024.

ويعد منتخب السعودية من المنتخبات التى حظيت على تحقيق أرقاما مميزة في القارة حيث حقق كأس أسيا ثلاث نسخ أعوام 1984، 1988، 1996 ، بالاضافة الى تحقيق الرقم القياسي كأكثر منتخب وصل لنهائي كأس أسيا برصيد 6 مرات.

وأستطاع الأخضر السعودي حجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم ست نسخ منذ الظهورل الأول في مونديال على يد الأرجنتيني سولاري عام 1994