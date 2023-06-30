ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على مالي فى مجموعات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن منتخب مصر الأولمبي من تحقيق الانتصار الأول في مجموعات أمم أفريقيا لنسخة العام الحالي 2023 لبطولة تحت 23 عامًا المقامة بالمغرب العربي، والذي كان على حساب منتخب مالي، والتي كانت على ملعب ستاد طنجة.

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فاز منتخب مصر على مالي بهدف من دون مقابل سجله اللاعب إبراهيم عادل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا الأولمبي بالمغرب، في لقاء شهد بطاقة حمراء على اللاعب مامادي ديامبو.

ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على مالي:

يوجد منتخب مصر في المجموعة الثانية والتي تضم كل من منتخبات النيجر ومالي والجابون، وسيكون لقاء الجولة الثالثة للفراعنة أمام الأخير، ما هو ترتيب مجموعه مصر بعد الفوز على مالي وقبل لقاء الجولة الثالثة.

يوجد منتخب مصر في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب النيجر الأول في الترتيب بنفس عدد النقاط من انتصار وتعادل.

سجل منتخب مصر هدف وحيد في لقاء الانتصار كما هو الوضع بالنسبة لمنتخب النيجر متصدر الترتيب، ويمتلك منتخب مالي أقوى خط هجوم في المجموعة الثانية برصيد 3 أهداف.

ترتيب المجموعة الثانية بأمم أفريقيا تحت 23 عامًا:

ترتيب مجموعة مصر

يوجد منتخب النيجر في المركز الأول من ترتيب الثانية، ويأتي خلفه منتخب مصر بفارق الأهداف حيث يمتلك كلا المنتخبين 4 نقاط، ثم يأتي منتخب مالي في المركز الثالث ويأتي الجابون بالمركز الرابع من الترتيب.

فرص منتخب مصر للتأهل:

مباراة منتخب مصر المقبلة ستكون أمام الجابون المقرر لها يوم السبت الموافق 1 من شهر يوليو المقبل، والتي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويحتاج لتحقيق الانتصار فيها ليضمن التأهل، أو التعادل مقابل تعادل مالي أمام نظيره النيجر.

إذا حقق منتخب مصر الفوز في الجابون في الجولة الثالثة والأخيرة سيضمن التأهل بشكل رسمي من دون الالتفات لباقي النتائج، وفي حال التعادل سيحتاج لتعادل، أو خسارة منتخب مالي أمام النيجر، أما في حالة الخسارة فإنه سيحتاج لتعادل مالي أو خسارتهم.

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