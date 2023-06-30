النصر يبدأ اولى خطواته لفسخ عقد محترف الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أولى خطواته لفسخ عقده مع أحد نجوم الفريق في الميركاتو الصيفي الحلي 2023، وللدعم بلاعب اجنبي جديد قبل غلق فترة الانتقالات وبداية معسكر الفريق في البرتغالي وبعده في اليابان.

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يستعد النصر لبداية معسكر في البرتغال مع بداية شهر يوليو المقبل، وخلاله سيلعب لقاء أمام فريق سيلتا فيجو الإسباني، وبعدها سينتقل لاستكمال فترة الاستعداد للموسم الجديد بمعسكر اليابان، وخلاله سيلعب مواجهتين باريس سان جيرمان الفرنسي وانتر ميلان الإيطالي.

النصر يفسخ عقد اوسبينا

فتحت إدارة نادي النصر الحديث حول فك الارتباط مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد اوسبينا حارس عرين الفريق المصاب، والذي يستمر غيابه عن العالمي في معسكر الاعداد للموسم الجديد، كما انه قد يغيب عن مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية.

سبب رغبة النصر في فسخ العقد

يحتاج أوسبينا لعملية جراحية أخرى حتى يتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الموسم الاضي بكسر في أحد عظام المرفق.

وكانت المدة المبدئية لغياب اوسبينا عن النصر هي لـ 6 سابيع فقط لكنه استمرت حتى غاب صاحب الـ 34 عام عن العالمي لنهاية الموسم.

إصابة اوسبينا وغيابه لنهاية الموسم

كان أوسبينا قد تعرض للإصابة خلال مباراة النصر أمام الشباب والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الطرفين، بقمة منافسات الجولة رقم 13 من دوري روشن السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، بالموسم المقضي.

يستعد النصر للبطولة العربية للأندية حيث ينافس بالمجموعة الثالثة والتي تضم كل من أندية الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي، وتنطلق البطولة يوم 27 من شهر يوليو المقبل ويفتتح العالمي مشواره بلقاء شيخ الأندية السعودية.

وفي سياق أخر، عاد النجم الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف لقائمة النصر التي تستعد لمعسكر البرتغال في أول شهر يوليو المقبل، وخلاله سيتم حسم موقف اللاعب النهائي من البقاء أو الرحيل عن العالمي، وسُيحسَم موقف اللاعب نهائيًا قبل البطولة العربية حتى يستفاد العالمي من قيد لاعب أجنبي أخر.

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