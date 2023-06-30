مبابي يشترط مساواته بـ"ميسي"

ياسر رشاد - القاهرة - اشترط النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الحصول على عقد جديد، يشابه ما حصل عليه زميله السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي.

ويحصل مبابي على ما يقارب 72 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى 150 مليون تدفع عند تجديد عقده بجانب 170 مليون تدفع في العام الثاني أي الموسم المقبل كمكافأة ولاء.

ويسعى مبابي لتعويض خسارته بالحصول على عقد بهذا الحجم سواء كان مع ناديه الحالي أو ريال مدريد.

ميسي

ويشمل عقد ميسي الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات مع فريقه الأميركي بحسب عدة مصادر عددا من المزايا من أهمها وأبرزها نسبة من عائدات مشتركي منصة "أبل +" الجدد لمتابعة الدوري الأميركي لكرة القدم .

كما أن إحدى شركات المنتجات الرياضية الرائدة عرضت على "البرغوث" اتفاقية تشمل حصوله على نسبة من مبيعات منتجات الشركة العملاقة لكل ربح تحققه الشركة بعد انتقاله إلى الدوري الأميركي.

ومنذ صيف العام الماضي ارتبط اسم مبابي بريال مدريد الإسباني في سلسلة طويلة من المفاوضات والأنباء وصولا إلى الفترة الحالية عندما أرسل بطل كأس العالم 2018 لناديه العاصمي رسالة يشعرهم بعدم نيته تجديد عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل ما دعا إلى تكهنات عدة حول احتمالية تعاقد الريال معه في الفترة الحالية أو بعد عام.