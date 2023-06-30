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ماونت يقترب من مانشستر يونايتد

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ياسر رشاد - القاهرة - توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب وسط والمنتخب الإنجليزي ماسون ماونت لمدة 5 أعوام، مقابل 55 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين كإضافات.

كان ماونت قد تدرج في الفئات السنية لتشيلسي، وسجل 27 هدفا وصنع 22 في 129 مباراة مع الفريق في .

شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والفائز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي في عام 2021، في 36 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي .

 كما خاض نهائي "يورو 2020" أمام إيطاليا كأساسي قبل خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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