شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الفوز بثلاثية "فأل خير" والبنك فريق قوى وشريف يحتاج لرفع الضغوط عن نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى عقب مباراة البنك الأهلى، إنه سعيد بالفوز والنتيجة التى خرجت بها المباراة، وهى ثلاثة أهداف نظيفة، ويعتبرها فأل خير بالنسبة إليه وإلى الفريق.

وأضاف أنه يعترف أن النتيجة لا تعكس قوة المباراة، التى جاءت أمام فريق قوى ويجيد التحرك فى الملعب، مؤكدًا أن المباراة كانت صعبة، خاصة أن المنافس استطاع خلق عدد فرص على مدار شوطى اللقاء.

واستكمل كولر: "تمكنا من استغلال المساحات وكذلك استغلال ظروف المباراة، وتسجيل ثلاثة أهداف، والأهم أننا حصلنا على الثلاث نقاط وقطعنا خطوة مهمة فى مشوار بطولة الدوري".

وعن أداء محمد شريف رد مارسيل كولر أن اللاعب حاول كثيرًا فى لقاء اليوم، واستطاع الوصول إلى المرمى أكثر من مرة، ولكنه يحتاج للعمل بشكل أفضل ورفع الضغوط عن نفسه، وتسجيل أهداف تساعده على العودة لاستغلال كل الفرص، خاصة أنه هداف الفريق.