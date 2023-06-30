شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 30/ 6 / 2023 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم بثلاث مواجهات نارية بين إنبى وفاركو في السابعة مساء، وطلائع الجيش مع سيراميكا، المقاولون العرب مع الداخلية في التاسعة والنصف مساء.

موعد مباراة إنبى وفاركو

يواجه فريق إنبى في السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق فاركو على استاد بتروسبورت، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث سقط إنبى أمام فيوتشر بهدف نظيف في الجولة الماضية، فيما سقط فاركو أمام بيراميدز بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل إنبى المركز التاسع في ترتيب جدول الدروى الممتاز برصيد 39 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

في المقابل، يحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

موعد مباراة طلائع الجيش وسيراميكا

يلتقى فريق طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، مع فريق سيراميكا على استاد جهاز الرياضة، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث نجح طلائع الجيش في الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف في الجولة الماضية، بينما تأهل سيراميكا إلى نهائي كأس رابطة الأندية بعد الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح.

يحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30.

موعد مباراة المقاولون العرب والداخلية

يستقبل فريق المقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، فريق الداخلية على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة، حيث تعادل المقاولون العرب مع أسوان في الجولة الماضية، فيما تعادل الداخلية مع حرس الحدود بهدف لمثله في نفس الجولة.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

في المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة جمعها من 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 لقاء، سجل لاعبو الداخلية 27 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.