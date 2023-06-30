بعد الفوز على البنك.. متى يتوّج الأهلي بلقب الدوري المصري رسميا؟

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب الأهلي خطوة جديدة من استعادة لقب الدوري المصري، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة المحلية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، متفوقا على بيراميدز بفارق نقطة واحدة، مع أفضلية 6 مباريات مؤجلة.

افتتح النجم التونسي علي معلول التسجيل في المباراة عند الدقيقة 18 من ركلة حرة مباشرة، نفذها بطريقة رائعة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30، من تسديدة متقنة من خارج حدود منطقة الجزاء، ليفشل محمد أبوجبل حارس مرمى البنك في التعامل معها.

واختتم محمود عبدالمنعم كهربا ثلاثية الأهلي بتسجيل الهدف الأخير في الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة تفوقا كبيرا من الأهلي، ولكنه أهدر العديد من الفرص السهلة، أبرزتها انفرادين من جانب محمد شريف مهاجم الفريق.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم اللقب؟

يعتمد فوز الأهلي بلقب الدوري المصري على نتائج فريق بيراميدز في الـ3 مباريات المتبقية، والتي يأتي على رأسها مواجهة الطرفين.

وإذا حقق بيراميدز الفوز في جميع مبارياته المتبقية، فإن الأهلي يحتاج للانتصار في 3 مباريات فقط من أجل حسم اللقب برصيد 77 نقطة.

ويحتاج الأهلي للوصول إلى هذا الرصيد، لأن أكبر عدد نقطي قد يصل له بيراميدز هو 76 نقطة، وكلما تعثر الفريق السماوي، فإن عدد النقاط التي يحتاجها الشياطين الحمر لحسم اللقب يبدأ في النزول.