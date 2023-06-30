شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل فى مواجهة الأهلي والبنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد الحنفي لم يجد صعوبة في إدارة لقاء الأهلي والبنك الأهلي الذى أقيم مساء الخميس وانتهى بفوز الأحمر3/ صفر.

وأضاف عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 24 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، إلا أنه تغاضى عن ركلة جزاء لصالح البنك على ياسر إبراهيم مدافع الأحمر الذى مسك مهاجم البنك أحمد ياسر في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، وكان يجب أن يتدخل الـ"VAR" طبقا للبروتوكول في الوقت الذى خال اللقاء من البطاقات، نظرا للالتزام اللاعبين والأجهزة الفنية خارج الخطوط.

وتابع عقل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد خلال اللقاء، وأشارا على 8 حالات تسلل طبقا للبروتوكول، كما أدى الحكم الرابع مهامه بشكل جيد.

وأشار عقل إلى أن الدولى أمين عمر سيطر بشكل جيد على لقاء الإسماعيلى وأسوان الذى انتهى بتعادل الفريقين 1/1، واحتسب 28 مخالفة على الفريقين أبرزها ركلة جزاء على الإسماعيلي في الدقيقة 17 من خلال تمركز جيد وزاوية رؤية مناسبة، كما أشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، وأشار المساعدين على 4 حالات تسلل طبقا للبروتوكول، فى الوقت الذى تعاون الحكم الرابع وثنائي الـ"VAR" مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.