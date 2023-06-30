شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يعالج الأخطاء فى فيوتشر قبل مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة الأخطاء التي سقط فيها الفريق خلال المباريات الأخيرة، والتي كلفت أبناء علي ماهر الخروج من بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر، وكذلك الهزيمة أمام النادي المصري بالدوري، وذلك لتجنبها في اللقاء المرتقب أمام الأهلي.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة النادي الأهلي، في المباراة التي تجمع الفريقين يوم الأحد المقبل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وخسر فيوتشر في مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، بهدفين نظيفين أمام النادي المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء على ستاد برج العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعد خوض 31 جولة، حيث فاز فيوتشر في 15 مباراة وتعادلوا في 12 لقاء وخسروا 4 مواجهات فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وبات تواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول الدوري مهدداً بعد الهزيمة أمام المصري، حيث يمتلك نادي الزمالك صاحب المركز الرابع برصيد 56 نقطة، فرصة ذهبية في التقدم إلى المركز الثالث في حالة فوزه في المباراة المقبلة بالدوري.